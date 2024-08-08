Многие домохозяйки до сих пор спорят — нужно ли чистить шампиньоны или нет. Некоторым достаточно просто смыть грязь с грибов, а кто-то снимает с них верхнюю шкурку. Эксперты поставили точку в вечном споре.

Многие специалисты уверены, что чистить шампиньоны нет никакой необходимости. А вот мыть их обязательно. При этом мыть их нужно быстро.

После мытья достаточно удалить со шляпок коричневые места и обновить срез на ножке. «Юбочки» и темные пластинки под шляпкой не нужно удалять, ведь они придают шампиньонам их неповторимый вкус.

Ранее сообщалось, что шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для правильной консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки. Мыть шампиньоны нужно правильно.

До этого юрист Алла Георгиева предупредила, что россияне могут заработать крупный штраф или даже уголовную ответственность за сбор ряда редких растений и грибов. По ее словам, среди таких цветов — ландыши и фиалки, среди грибов — вешенки и трюфель летний.