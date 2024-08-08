Как правильно хранить готовую еду

Любые приготовленные блюда, вне зависимости от того, прошли они термическую обработку (жарку, варку, запекание) или нет, можно хранить при комнатной температуре не более двух часов. Об этом kp.ru рассказала доктор медицинских наук, руководитель Лаборатории безопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Светлана Шевелева.

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«Сразу после того, как мы продукты проварили — пропекли, микроорганизмы находятся в так называемом тепловом шоке, те, которые выжили, конечно. Дальше есть лаг-фаза, промежуток времени перед тем, как выжившие микробы начнут размножаться. Как правило, лаг-фаза длится от трех до восьми часов. Так что за два часа, можно говорить с высокой степенью уверенности, ничего плохого с готовыми продуктами, остывающими на столешнице, не случится», — пояснила эксперт.

При этом, если готовить еду на неделю, правило двух часов работать не будет, предупредила Шевелева. В этом случае она советует расфасовать готовые блюда, например, борщ или рагу, по отдельным порциям, чтобы они остывали быстрее. В этом случае положить еду в холодильник можно будет через 30-40 минут.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что арбуз в разрезанном виде можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, если каждый день обновлять срез. Он уточнил, что в таком виде плод представляет собой прекрасную среду для развития микроорганизмов. Помимо этого, на его состояние будет влиять температура — если оставить лежать арбуз в тепле, он начнет портиться быстрее.

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