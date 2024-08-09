Перечислены продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике, потому что там они быстро портятся, рассказала «Вечерней Москве» нутрициолог Екатерина Кузина. По ее словам, среди них помидоры и картофель.

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Нутрициолог отметила, что холод негативно влияет на помидоры: при его воздействии они становятся волокнистыми и быстро плесневеют.

Идеально их не хранить долго, а постараться съедать за день-два после покупки, — посоветовала Кузина.

Она добавила, что корнеплоды, например картофель, морковь и свекла, в холодильнике быстро гниют и покрываются грибком. Однако и на солнце их хранить нельзя, поэтому нужно выбрать сухое темное место с комнатной температурой. Лук тоже не любит холода и от него быстро размягчается и плесневеет.

Важный момент: хранить лук следует подальше от картофеля. Несмотря на схожесть в способе хранения, эти два продукта рядом друг с дружкой портятся намного быстрее, — подчеркнула специалист.

В числе продуктов, которые лучше не хранить в холодильнике, Кузина также назвала авокадо, бананы, хлеб, оливковое масло и мед.

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