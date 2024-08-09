«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Закуску «Тещин язык» можно приготовить не только из баклажанов на зиму, но и на каждый день из кабачков. Делимся простым рецептом.
Ингредиенты:
- кабачки молочные — 3 шт.;
- средние томаты — 2 шт.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 2 дольки;
- соль, майонез — по вкусу;
- мука для панировки;
- оливковое масло — 1–2 ст. л.;
- твердый сыр — 60 г.
Молодые кабачки нарезать вдоль тонкими пластинками, яйцо взбить с солью, обмакнуть каждый кусочек, панировать в муке и обжарить в масле с обеих сторон до румяной корочки.
Дольки чеснока пропустить через пресс, кусочек сыра натереть, все заправить майонезом. На обжаренные язычки тонким слоем нанести сырную заправку, добавить тонкий слайс помидора и завернуть в рулет. Готовые рулеты «Тещин язык» из кабачков закрепить шпажками для канапе и охладить в течение пары часов.
- Калорийность на 100 г: 101,63.
- БЖУ: 2,61/7,34/6,12.
- Время приготовления: 30 минут.
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