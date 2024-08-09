«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Закуску «Тещин язык» можно приготовить не только из баклажанов на зиму, но и на каждый день из кабачков. Делимся простым рецептом.

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Ингредиенты:

кабачки молочные — 3 шт.;

средние томаты — 2 шт.;

куриное яйцо — 1 шт.;

чеснок — 2 дольки;

соль, майонез — по вкусу;

мука для панировки;

оливковое масло — 1–2 ст. л.;

твердый сыр — 60 г.

Молодые кабачки нарезать вдоль тонкими пластинками, яйцо взбить с солью, обмакнуть каждый кусочек, панировать в муке и обжарить в масле с обеих сторон до румяной корочки.

Дольки чеснока пропустить через пресс, кусочек сыра натереть, все заправить майонезом. На обжаренные язычки тонким слоем нанести сырную заправку, добавить тонкий слайс помидора и завернуть в рулет. Готовые рулеты «Тещин язык» из кабачков закрепить шпажками для канапе и охладить в течение пары часов.

Калорийность на 100 г: 101,63.

БЖУ: 2,61/7,34/6,12.

Время приготовления: 30 минут.

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