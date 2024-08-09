Россиянин побывал в трущобах Пакистана и описал местную еду словами «вкус выживания»

Российский путешественник побывал в Пакистане и рассказал, чем

питаются жители трущоб. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, местная еда имеет «вкус выживания» и отражает изобретательность людей, которые научились готовить вкусные блюда из самых простых ингредиентов.

Символом повседневной жизни людей в трущобах блогер назвал чапати, которые готовят из муки и воды.

«Эти тонкие, слегка обжаренные на сухой сковороде лепешки настолько универсальны, что их можно есть с любым блюдом», — подчеркнул он.

Россиянин также выделил дал — густой суп из нута, фасоли или чечевицы, тушеных с куркумой, чесноком, тмином и другими приправами. А распространенным вегетарианским блюдом в трущобах оказалось сабзи — рагу из любых доступных овощей, приготовленное с использованием множества специй и трав.

При этом такая распространенная крупа как рис в пакистанских трущобах является редкостью. «Рис считается дорогим продуктом, но когда он появляется на столе, это всегда особенное событие», — пояснил автор.

Этот же тревел-блогер рассказывал, в каких условиях живут люди в Пакистане. Он назвал дома в трущобах «хижинами из вонючего тряпья».