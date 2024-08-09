Рецепт для похудения: картофельные котлеты

Сочные и аппетитные котлеты можно приготовить из картофеля и фарша. Они понравятся всей семье и точно станут одним из любимых блюд. Такие котлеты не навредят фигуре — всего 114 ккал на 100 г.

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На шесть порций потребуется три картофелины, 120 г куриного фарша, 70 г твердого сыра, луковица, яйцо, 40 мл молока, чайная ложка растительного масла, укроп и соль по вкусу.

Отварите картофель и разомните его до состояния пюре, добавив молоко. Молоко должно быть горячим. Лук очистите и мелко нарежьте, обжарьте на масле до прозрачности. Укроп помойте, обсушите и мелко нарежьте.

Соедините картофель, лук, укроп, яйцо, куриный фарш и соль. Все хорошо перемешайте. Полученную массу разложите в формочки для кексов, смазанные растительным маслом. Натрите сыр и посыпьте сверху.

Поставьте котлеты в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 25 минут. Блюдо готово!

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