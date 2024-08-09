Рецепт рулетиков из кабачков с чесноком и сыром

Август — время собирать урожай кабачков. Очень часто их оказывается слишком много. Если родственники и друзья уже отказываются брать ваши кабачки, попробуйте приготовить вкуснейшие рулетики. Рецепт раскрыла повар Юлия Архипова.

Нарежьте несколько кабачков вдоль и разбейте в миску несколько яиц. Посолите и взбейте венчиком, добавьте просеянную муку из расчета столовая ложка с горкой на одно яйцо. Тщательно все перемешайте.

Окуните кабачковые слайсы в получившуюся смесь. Обжарьте каждый кусочек с двух сторон. Получится основа для будущих рулетиков, передают «Белновости».

Приготовьте начинку. Смешайте четыре нарезанных вареных яйца с зубчиком чеснока и 100 г сыра, добавьте майонез. Смесь заверните в кабачки. Блюдо готово!

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