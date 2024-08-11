Рецепт для похудения: солянка с грибами

Солянка — вкусное и простое блюдо для повседневного стола. Ее можно приготовить с капустой и грибами. Она придется по вкусу многим и не навредит фигуре — всего 57 ккал на 100 г.

© globallookpress

На три порции возьмите 500 г капусты, одну луковицу, морковь, 250 г шампиньонов, стакан томатного сока, 30 г растительного масла, соль и сухие специи по вкусу.

Нарежьте мелко лук, а шампиньоны — крупно. Грибы обжарьте с половиной нарезанного лука до готовности (примерно 10 минут). Далее натрите морковь и обжарьте с оставшимся луком около четырех минут.

К моркови добавьте томатный сок и потушите несколько минут. Нашинкуйте капусту и помните ее руками. Добавьте ее к моркови, перемешайте и тушите на слабом огне около 20 минут. Капуста должна стать мягкой.

За это время капуста уменьшится. Добавьте к ней шампиньоны. По вкусу добавьте соль и специи. Перемешайте и прогрейте все около четырех минут. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что котлеты можно готовить не только из мяса, но и из круп. Они получаются не менее вкусными и при этом довольно сытные. Предлагаем приготовить котлеты из гречки по этому рецепту — 185 ккал на 100 г.