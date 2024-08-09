Как правильно хранить чеснок?

Чтобы сохранить выращенный на даче чеснок в домашних условиях, нужно прежде всего выбрать место хранения. Подробнее – в рекомендациях Общественной Службы Новостей.

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Чеснок можно хранить в холодильнике в отделении для овощей или на нижней полке. Другой вариант – морозильная камера. Однако в этом случае зубчики нужно очистить, нарезать тонкими ломтиками или натереть на терке и разложить по пакетикам.

Чеснок хорошо хранится в подвале, погребе или кладовой, где есть хорошая циркуляция воздуха. Но он может и полежать в обычном комнатном шкафу на полках или в ящиках.

Перед тем как заложить чеснок на длительное хранение, нужно как следует просушить его на свежем воздухе. Затем надо укоротить стебли, оставив пять-восемь сантиметров. Корни укорачиваются до одного сантиметра. Верхнюю шелуху с каждой головки нужно снять для лучшей вентиляции и предотвращения образования плесени.

Емкостями для хранения чеснока могут быть плетеные корзины, сетки, стеклянные банки, деревянные ящики, текстильные мешочки. Можно также связывать его пучками или сплетать в косы и подвешивать под потолком.

Хранение чеснока нужно контролировать, чтобы убедиться, что он не начал портиться. Поврежденные или испорченные головки важно немедленно удалять. Температура воздуха должна поддерживаться в диапазоне от 0 до +5 градусов, а влажность – быть примерно 70%.

Ранее специалисты объяснили, как подготовить картофель к длительному хранению. Прежде всего следует удалить с клубней остатки почвы, стараясь не повредить кожуру. Затем овощ нужно оставить на открытом воздухе или в сухом, хорошо проветриваемом помещении на несколько часов для просыхания.