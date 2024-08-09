Классический рецепт блинчиков

Тонкие и нежные блинчики — идеальный вариант для вкусного завтрака или десерта. Этот простой рецепт позволит вам приготовить дома идеальные блинчики, тающие во рту. Попробуйте и убедитесь сами!

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Ингредиенты

Молоко — 500 мл;

Куриные яйца — 3 шт;

Мука пшеничная — 250 г;

Сахарный песок — 1–2 ст. л. (можно больше для сладости);

Соль — щепотка;

Масло растительное — 2 ст. л. в тесто и несколько капель для жарки.

Способ приготовления

В подходящую емкость разбейте яйца, засыпьте по вкусу соль и сахар и взбивайте до однородности. Туда же вливайте молоко тонкой струйкой, не прекращая взбивать. Просейте муку и тоже очень аккуратно вмешайте ее в нашу смесь. Нужно действовать деликатно, чтобы предотвратить появление комочков. Добавьте пару ложек масла в тесто и опять как следует перемешайте.

Тем временем разогрейте сковороду, смажьте ее маслом. Налейте немного получившейся смеси на сковородку. Распределите тесто по всему пространству тонко. Жарьте блинчики с каждой стороны по 1–2 минуты на среднем огне.

Пищевая ценность:

Калорийность — 180 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 30 минут.

Попробуйте подать блинчики с вашими любимыми начинками: вареньем, медом или сметаной.

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