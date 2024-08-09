Классический рецепт блинчиков

Домашние тонкие блинчики: классический рецепт для идеального завтрака
Тонкие и нежные блинчики — идеальный вариант для вкусного завтрака или десерта. Этот простой рецепт позволит вам приготовить дома идеальные блинчики, тающие во рту. Попробуйте и убедитесь сами!
Ингредиенты
- Молоко — 500 мл;
- Куриные яйца — 3 шт;
- Мука пшеничная — 250 г;
- Сахарный песок — 1–2 ст. л. (можно больше для сладости);
- Соль — щепотка;
- Масло растительное — 2 ст. л. в тесто и несколько капель для жарки.
Способ приготовления
В подходящую емкость разбейте яйца, засыпьте по вкусу соль и сахар и взбивайте до однородности. Туда же вливайте молоко тонкой струйкой, не прекращая взбивать. Просейте муку и тоже очень аккуратно вмешайте ее в нашу смесь. Нужно действовать деликатно, чтобы предотвратить появление комочков. Добавьте пару ложек масла в тесто и опять как следует перемешайте.
Тем временем разогрейте сковороду, смажьте ее маслом. Налейте немного получившейся смеси на сковородку. Распределите тесто по всему пространству тонко. Жарьте блинчики с каждой стороны по 1–2 минуты на среднем огне.
Пищевая ценность:
- Калорийность — 180 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 30 минут.
Попробуйте подать блинчики с вашими любимыми начинками: вареньем, медом или сметаной.
Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: маринованные огурцы по-фински с горчицей.