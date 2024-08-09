Рецепт вяленых помидоров в сушиле

Рассказываем, как приготовить вяленые помидоры в сушилке — просто и очень вкусно. Почувствуйте себя итальянцем и создайте отличную закуску на зиму своими руками. Приводим простой рецепт.

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Ингредиенты

Помидоры сорта «сливки» — 4 кг;

Оливковое масло — 300 мл;

Смесь сухих французских трав — по вкусу;

Базилик сухой — по вкусу;

Уксус 9% — 1 ст. л;

Чеснок — 1 головка.

Способ приготовления

Для начала выберите небольшие зрелые томаты, желательно не круглой, а овальной формы.

Как следует промойте все плоды и обсушите их. Затем разрежьте каждый томат вдоль на две части. Нужно удалить плодоножку.

Положите томаты шкуркой вниз на плоскую поверхность, оставьте на полчаса, чтобы они выделили сок. Затем переложите их разрезом вниз на бумажное полотенце. Так нам нужно убрать всю лишнюю влагу. Оставьте еще часа на полтора-два.

Теперь можно отправлять томаты в сушилку. Поместите их в латок срезами вверх. Сушите часов семь-восемь при температуре 70 градусов. Можете оставить плоды на ночь. Спустя это время нужно будет еще сушить томаты. Теперь восемь часов на температуре 50 градусов.

Проверить готовность блюда можно так: аккуратно нажмите на помидор. Если выделяется влага, то стоит сушить помидоры еще. Важно: у вяленых томатах должны быть подсохшие края, но мягкая серединка.

Для заправки будем использовать ароматное масло. Сначала нагреем его на плите (не кипятите), затем добавим прованские травы или другие специи. Хорошенько перемешайте будущую заправку и дайте ей остыть.

После остывания добавьте в заправку для вяленых томатов нарезанный чеснок и уксус.

Чтобы томаты дольше хранились, складывайте их в стерилизованные банки. Добавьте еще долек чеснока и залейте теплым маслом. Храните в погребе или холодильнике.

Делимся полезной информацией о вяленых помидорах:

Калорийность — 82 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 20 минут.

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