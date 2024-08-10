Рецепт для похудения: мороженое с бананом

Десерты — неотъемлемая часть нашего рациона. Однако во время похудения важно, чтобы они были не только вкусными, но и полезными. Предлагаем приготовить мороженое с бананом — всего 86 ккал на 100 г.

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На четыре порции возьмите 200 г обезжиренного творога, пять столовых ложек йогурта, 170 г банана, один персик и столовую ложку меда.

Пересыпьте творог в глубокую миску, добавьте йогурт и хорошо перемешайте, разминая комочки. Влейте жидкий мед, используйте натуральный продукт. Перемешайте до равномерного распределения.

Промойте и очистите спелый банан. Нарежьте произвольными кусочками небольшого размера.

Все содержимое миски пробейте погружным блендером до однородной консистенции. Промойте персик и нарежьте маленькими кусочками. Добавьте его к творожной массе.

Используйте порционные формочки для мороженного или силиконовые формочки для кексов. Вложите в них массу и отправьте в морозилку до полного застывания. Десерт готов!

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