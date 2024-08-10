Арбузный смузи: легкий рецепт летнего напитка
Любите арбузы и хотите приготовить из них что-то необычное? Делимся рецептом освежающего напитка из арбуза. Он отлично подойдет для того, чтобы охладиться жарким летом. Приводим рецепт арбузного смузи.
Ингредиенты:
Мякоть арбуза (без семян) — 2–3 чашки;
банан — по желанию (для более кремовой текстуры);
йогурт греческий или растительное молоко — ½ чашки;
Мед или сахар — 1–2 ст. л.;
мята — для украшения.
Способ приготовления
Нарежьте арбуз на кусочки и удалите семена, если они есть.
В блендере смешайте арбуз, банан, йогурт (или растительное молоко) и мед.
Включите блендер и смешивайте до получения однородной массы. Если смузи слишком густой, можно добавить немного воды или молока, чтобы достичь желаемой консистенции.
Перелейте смузи в стаканы и украсьте свежей мятой.
Делимся важной информацией об арбузном смузи:
калорийность — 25 ккал на 100 г;
время приготовления — около 20 минут.