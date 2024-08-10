Арбузный смузи: легкий рецепт летнего напитка

Любите арбузы и хотите приготовить из них что-то необычное? Делимся рецептом освежающего напитка из арбуза. Он отлично подойдет для того, чтобы охладиться жарким летом. Приводим рецепт арбузного смузи.

© Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ингредиенты:

Мякоть арбуза (без семян) — 2–3 чашки;

банан — по желанию (для более кремовой текстуры);

йогурт греческий или растительное молоко — ½ чашки;

Мед или сахар — 1–2 ст. л.;

мята — для украшения.

Способ приготовления

Нарежьте арбуз на кусочки и удалите семена, если они есть.

В блендере смешайте арбуз, банан, йогурт (или растительное молоко) и мед.

Включите блендер и смешивайте до получения однородной массы. Если смузи слишком густой, можно добавить немного воды или молока, чтобы достичь желаемой консистенции.

Перелейте смузи в стаканы и украсьте свежей мятой.

Делимся важной информацией об арбузном смузи:

калорийность — 25 ккал на 100 г;

время приготовления — около 20 минут.