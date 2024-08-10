Как выбрать вкусные дыни и арбузы

На московских ярмарках выходного дня в конце июля появились первые бахчевые культуры. Их привозят из Астраханской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Республики Дагестан.

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Выбрать самое вкусное

Основной признак спелой дыни — сухой хвостик, рассказывает фермер из Воронежской области Александр Пехотин. При выборе также стоит убедиться в отсутствии у плода повреждений. А вот спелость арбуза можно определить при помощи стука.

«Самыми главными критериями при выборе хорошего арбуза являются звук и кожура. Во-первых, если постучать по плоду, то должен слышаться звук наполненного сосуда. Значит, он спелый. Во-вторых, у созревшей ягоды кожура должна быть полностью гладкой. Любая шероховатость — признак незрелости. Также можно обратить внимание на плодоножку: она должна быть лишь слегка увядшей. Пересохший хвостик арбуза говорит о том, что плод перезрел», — говорит Александр Пехотин.

Еще один признак спелого арбуза — цвет земляного пятна. Оно должно быть желтым. При этом чем ярче пятно, тем слаще будет арбуз.

Сейчас на московских ярмарках продаются арбузы сорта «каристан». Их отличает тонкая корка, плотная ярко-красная мякоть и сладкий вкус. Любителям дыни предлагают один из самых ранних ее сортов — «колхозницу». Узнать ее просто: это небольшие плоды со сплошной тонкой сеткой и плотной хрустящей мякотью. Поспевает и один из популярных сортов — «идиллия». Его ценят за особую нежность, сочность и аромат.

За три торговых периода продано уже более 20 тысяч плодов: около 14 тысяч арбузов и свыше шести тысяч дынь. Покупатели приобрели уже около 160 тонн бахчевых.

Московские ярмарки — это возможность для покупателей приобрести фермерские товары в шаговой доступности от дома, а для небольших производителей — представить свой ассортимент в столице. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть продуктов, а специалисты городского Комитета ветеринарии проверяют их непосредственно перед отправкой на прилавок. Сейчас в столице работает 56 ярмарок выходного дня.