Соленые сырники с кабачком: необычный рецепт завтрака

Надоели классические сырники? Попробуйте приготовить необычную версию этого блюда. Приводим рецепт соленых сырников с кабачком. Можно есть не только на завтрак, но и на обед и ужин.

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Ингредиенты

Творог — 300 г

Кабачок — 250 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 3–4 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по желанию

Укроп или другая зелень — по желанию

Масло растительное для жарки

Способ приготовления

Сначала кабачок необходимо натереть крупно. Если он слишком сочный, отожмите из него лишнюю влагу.

В подходящей емкости достаточной глубины соедините натертый кабачок, творог, муку, вбейте туда же куриное яйцо. Посолите. По желанию можно добавить перца и любимых приправ. На этом же этапе добавляем в смесь любые свежие травы — например, мелко нарубленный укроп. Перемешайте всю массу до однородности. Если вам кажется, что смесь вышла слишком жидкой, добавьте еще чуть-чуть муки.

Формировать будущие сырники будем на столе или другой подходящей поверхности. Не забудьте присыпать ее мукой. Слепите небольшие круглые лепешки.

Отправьте сковороду с растительным маслом на средний огонь. Жарьте сырники минуты по 3 с каждой стороны. Этого времени должно быть достаточно, чтобы на лепешках появилась золотистая корочка.

Вот еще любопытная информация о соленых сырниках с кабачком:

калорийность — 150 ккал на 100 г; время приготовления — около 40–50 минут.

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