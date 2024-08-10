Соленые сырники с кабачком: необычный рецепт завтрака
Надоели классические сырники? Попробуйте приготовить необычную версию этого блюда. Приводим рецепт соленых сырников с кабачком. Можно есть не только на завтрак, но и на обед и ужин.
Ингредиенты
Творог — 300 г
Кабачок — 250 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Мука пшеничная — 3–4 ст. л.
Соль — по вкусу
Перец — по желанию
Укроп или другая зелень — по желанию
Масло растительное для жарки
Способ приготовления
Сначала кабачок необходимо натереть крупно. Если он слишком сочный, отожмите из него лишнюю влагу.
В подходящей емкости достаточной глубины соедините натертый кабачок, творог, муку, вбейте туда же куриное яйцо. Посолите. По желанию можно добавить перца и любимых приправ. На этом же этапе добавляем в смесь любые свежие травы — например, мелко нарубленный укроп. Перемешайте всю массу до однородности. Если вам кажется, что смесь вышла слишком жидкой, добавьте еще чуть-чуть муки.
Формировать будущие сырники будем на столе или другой подходящей поверхности. Не забудьте присыпать ее мукой. Слепите небольшие круглые лепешки.
Отправьте сковороду с растительным маслом на средний огонь. Жарьте сырники минуты по 3 с каждой стороны. Этого времени должно быть достаточно, чтобы на лепешках появилась золотистая корочка.
Вот еще любопытная информация о соленых сырниках с кабачком:
калорийность — 150 ккал на 100 г; время приготовления — около 40–50 минут.
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