Дожди в Подмосковье нравятся мало кому, но у грибников есть особое мнение на этот счёт. Благодаря такой погоде у них получается собрать целую корзинку грибов, не прикладывая при этом никаких усилий. За какими грибами можно сходить в августе в лес, и рассказал специалист.

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Какие грибы растут в августе

Миколог, грибник, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, какие грибы получится собрать во время тихой охоты в лесу. По словам специалиста, погода в Москве и Подмосковье в ближайшее время будет грибная, поэтому собрать получится:

белые и подберёзовики; лисички; моховики; маслята; вешенки.

А вот любителям опят и говорушек придётся пока подождать.

По словам Вишневского, с деликатесными грибами в Подмосковье не очень хорошо, но всё равно можно обнаружить кое-где чёрные лисички. Их иногда видели в районе Покровское-Стрешнево, сообщила «Вечерняя Москва».

Как правильно собирать грибы

Многие грибники-любители задаются вопросом — грибы нужно срезать или вырывать? Об этом ранее рассказывал миколог Ширковец. Его вердикт можно узнать здесь.