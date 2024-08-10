Фермеры рассказали, как выбрать лучшие арбузы и дыни

В конце июля на московских ярмарках выходного дня появились первые бахчевые культуры. Арбузы и дыни поставляют из южных регионов России: Астраханской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Республики Дагестан.

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Фермеры делятся секретами выбора спелых бахчевых. Александр Пехотин из Воронежской области советует обращать внимание на хвостик дыни: он должен быть сухим. При выборе арбуза стоит постучать по нему: звук наполненного сосуда свидетельствует о спелости. Гладкая кожура без шероховатостей также говорит о том, что ягода созрела. Плодоножка должна быть слегка увядшей, пересохший хвостик — признак перезрелого арбуза.

Еще один признак спелого арбуза — желтое земляное пятно. Чем ярче оно, тем слаще будет плод. На московских ярмарках продают арбузы сорта «каристан» с тонкой коркой, ярко-красной мякотью и сладким вкусом.

Дыню «колхозницу» можно узнать по небольшой сетке и плотной мякоти. Поспевает также сорт «идиллия», который ценят за нежность, сочность и аромат, передает официальный сайт мэра Москвы.

Врач Владимир Неронов рассказал, какие арбузы могут быть опасны для организма.