Повар объяснил, как приготовить нежный шашлык

Любой кулинар старается приготовить шашлык мягким. Есть несколько способов сделать вкусное и сочное мясо, которое будет таять во рту. Повар Юлия Архипова раскрыла секреты профессионалов, передают «Белновости».

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В первую очередь, это соевый соус. Несмотря на то что в мировой кулинарной практике он известен давно, не все активно его используют при приготовлении блюд. Считается, что соевый соус может сделать мягким даже самое жесткое мясо.

Еще одна хитрость — кефир. Молодые хозяйки забывают, что этот продукт делает мясо мягче и вкуснее.

Горчица с медом. Эти два компонента помогают приготовить шашлык невероятного качества. Мясо получается нежным, сочным, румяным и ароматным. Это один из лучших маринадов.

Ранее онколог Марина Шорина заявила, что выделяемые в процессе приготовления шашлыка канцерогены могут привести к риску развития рака при включении блюда в рацион питания на постоянной основе. Она также добавила, что вредные вещества оказывают негативное влияние на обмен веществ и общее состояние организма.

До этого врач-диетолог Наталья Лазуренко заметила, что порция готового шашлыка весом до 250 граммов не сможет навредить организму. Она посоветовала сочетать блюдо с зелеными овощами, а также не употреблять алкогольные напитки.