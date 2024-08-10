Почему горький шоколад можно и худеющим

Многие во время похудения стараются исключить из своего рациона все сладкие продукты. Однако эксперты утверждают, что в виде исключения можно есть горький шоколад, и не просто так, передают «Белновости».

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Во-первых, в горьком шоколаде высокое содержание белка, который хорошо усваивается организмом. Худеющим часто не хватает протеина, поэтому горький шоколад — отличный вариант.

Также во время диеты падает содержание железа в рационе, что влияет на здоровье и самочувствие. В горьком шоколаде большое количество этого элемента.

Много людей обожают сладкое, поэтому им сложно не срываться во время диеты. Горький шоколад как раз решает эту проблему.

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