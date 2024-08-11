Огурцы, маринованные в томатном соке: рецепт заготовки на зиму

Хотите приготовить маринованные огурцы необычным способом? Попробуйте добавить в них томатный сок. Получится очень вкусно. Делимся рецептом огурцов, маринованных в томатном соке. Попробуйте приготовить сами дома.

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Ингредиенты

Огурцы (маленькие или средние) — 1 кг

Томатный сок — 1 л

Уксус (9%) — 2-3 ст. л.

Сахар — 2-3 ст. л.(по вкусу)

Соль — 2 ст. л.

Чеснок — 3-4 зубчика (по желанию)

Перец черный горошком — 5-6 шт.

Лавровый лист — 2-3 шт.

Укроп (свежий или сушеный) — по вкусу

Способ приготовления

Огурцы тщательно промойте и, если хотите, нарежьте на кружочки или оставьте целыми. Если они очень крупные, можно разрезать их вдоль.

В кастрюле смешайте томатный сок, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения и варите на среднем огне около 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

В горячий маринад добавьте очищенный и нарезанный чеснок, черный перец и лавровый лист. Дайте смеси покипеть еще несколько минут.

В стерилизованные банки уложите огурцы, пересыпая их укропом и чесноком по желанию. Залейте горячим томатным маринадом так, чтобы он полностью покрыл огурцы.

Закройте банки крышками. Поставьте заготовки вверх дном и укутайте их полотенцем или одеялом для медленного остывания.

После полного остывания уберите банки в прохладное место (подвал или холодильник).

Вот любопытная информация об огурцах, маринованных в томатном соке:

калорийность — 30 ккал на 100 г;

время приготовления — хотя бы сутки (лучше дать огурцам настояться около недели).

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