Повар рассказал, как пожарить румяные шампиньоны

Жареные грибы готовить довольно просто и быстро. При этом они получаются вкусными и ароматными. Однако они не всегда приобретают аппетитный внешний вид. Повар Юлия Архипова рассказала, как пожарить румяные шампиньоны.

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Чтобы шампиньоны приобрели румяную корочку, используйте сок лимона. Перед обжаркой обдайте грибы соком. Он не даст шампиньона потемнеть и придаст красивый вид.

Еще один лайфхак — всыпьте шампиньоны на сухую сковороду. На первом этапе жарке не используйте масло. Через три минуты добавьте его. Лучше использовать смесь сливочного и растительного масла. Солите грибы на заключительном этапе обжаривания.

Используйте чеснок и небольшое количество соевого соуса. Они придадут грибам яркий аромат, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для правильной консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки. Мыть шампиньоны нужно правильно. Повар Юлия Архипова рассказала, что грибы в любом случае необходимо очистить от грязи.