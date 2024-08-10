Повар рассказал, как пожарить румяные шампиньоны

Три хитрости при жарке шампиньонов: грибы будут вкусными и красивыми
Жареные грибы готовить довольно просто и быстро. При этом они получаются вкусными и ароматными. Однако они не всегда приобретают аппетитный внешний вид. Повар Юлия Архипова рассказала, как пожарить румяные шампиньоны.
Чтобы шампиньоны приобрели румяную корочку, используйте сок лимона. Перед обжаркой обдайте грибы соком. Он не даст шампиньона потемнеть и придаст красивый вид.
Еще один лайфхак — всыпьте шампиньоны на сухую сковороду. На первом этапе жарке не используйте масло. Через три минуты добавьте его. Лучше использовать смесь сливочного и растительного масла. Солите грибы на заключительном этапе обжаривания.
Используйте чеснок и небольшое количество соевого соуса. Они придадут грибам яркий аромат, передают «Белновости».
Ранее сообщалось, что шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для правильной консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки. Мыть шампиньоны нужно правильно. Повар Юлия Архипова рассказала, что грибы в любом случае необходимо очистить от грязи.