Рецепт фаршированных перцев с сыром в духовке

Фаршированные перцы в духовке: рецепт с сыром
Хотите приготовить фаршированные перцы в духовке? Разнообразить классический рецепт? Попробуйте добавить в блюдо сыр! Получится вкусно и необычно — попробуйте этот необычный способ.
Ингредиенты
- Болгарский перец — 6 шт;
- Мясной фарш — 500 г;
- Луковица — 1 шт;
- Чеснок — 1–2 зубчика;
- Сыр — 150 г;
- Соль, перец — по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Очистите перцы, уберите семена и перегородки. Разрежьте перцы на две части, чтобы получилась лодочка.
Лук мелко нарежьте. Обжарьте масле до прозрачности, добавьте к нему пропущенный через чеснокодавку чеснок. Подержите до появления аромата, затем отправьте в ту же сковороду заранее подготовленный фарш — домашний или покупной. Посолите, добавьте любимых приправ, поперчите. Жарьте, помешивая, до готовности.
Снимите фарш с плиты. Наполните им половинки перцев.
Положите фаршированные перцы в подходящую форму и отправьте в духовку где-то на полчаса. Важно! Накройте форму сверху фольгой.
Тем временем натрите сыр.
Через полчаса достаньте форму, посыпьте перцы сыром. Отправьте в духовку еще минут на 5–10.
Готово! Подавайте с зеленью.
Вот еще любопытная информация о блюде:
- Калорийность — 125 ккал;
- Время приготовления — около часа.
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