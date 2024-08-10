Рецепт фаршированных перцев с сыром в духовке

Хотите приготовить фаршированные перцы в духовке? Разнообразить классический рецепт? Попробуйте добавить в блюдо сыр! Получится вкусно и необычно — попробуйте этот необычный способ.

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Ингредиенты

Болгарский перец — 6 шт;

Мясной фарш — 500 г;

Луковица — 1 шт;

Чеснок — 1–2 зубчика;

Сыр — 150 г;

Соль, перец — по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Очистите перцы, уберите семена и перегородки. Разрежьте перцы на две части, чтобы получилась лодочка.

Лук мелко нарежьте. Обжарьте масле до прозрачности, добавьте к нему пропущенный через чеснокодавку чеснок. Подержите до появления аромата, затем отправьте в ту же сковороду заранее подготовленный фарш — домашний или покупной. Посолите, добавьте любимых приправ, поперчите. Жарьте, помешивая, до готовности.

Снимите фарш с плиты. Наполните им половинки перцев.

Положите фаршированные перцы в подходящую форму и отправьте в духовку где-то на полчаса. Важно! Накройте форму сверху фольгой.

Тем временем натрите сыр.

Через полчаса достаньте форму, посыпьте перцы сыром. Отправьте в духовку еще минут на 5–10.

Готово! Подавайте с зеленью.

Вот еще любопытная информация о блюде:

Калорийность — 125 ккал;

Время приготовления — около часа.

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