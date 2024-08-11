Простой рецепт сырников в духовке

Сырники — сытный и вкусный завтрак, которые многие полюбили еще в детстве. Как приготовить это блюдо в духовке? Делимся легким рецептом — попробуйте повторить его дома.

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Ингредиенты

Творог — 800 г;

Яйца куриные — 2 шт;

Мука пшеничная — 100 г;

Соль — небольшая щепотка;

Ванилин — по вкусу;

Растительное масло — чтобы смазать форму.

Способ приготовления

В подходящую емкость положите творог, разбейте яйца, засыпьте сахар, соль и ванилин по вкусу. Туда же засыпьте муку. Как следует перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Тем временем формы для запекания кексов хорошенько смажьте маслом. Выложите тесто в формочки и разровняйте поверхность. Важно: тесто не должно сильно выступать за края формы. Поставьте емкость с заготовками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Оставьте где-то на полчаса, пока верхушка сырников не подрумянится.

Готовое блюдо выньте из духовки, подавайте чуть остывшим со сметаной, вареньем.

Вот еще любопытная информация о сырниках в духовке:

Калорийность — 180 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 40–50 минут.

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