Эксперт дал оценку популярным способам отличить мед от подделки

А вы знали, что мед считается одним из самых фальсифицируемых продуктов питания в мире? Неудивительно, что в Сети можно найти множество способов проверки этого сладкого продукта на натуральность. Однако эксперты предостерегают: многие из них не имеют под собой никаких научных оснований. В том числе популярный тест на скорость растворения в воде.

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«Вы можете ожидать, что поддельный мед растворится быстрее. К сожалению, поскольку весь мед изначально содержит разное количество фруктозы, даже настоящий мед может иметь разную степень растворимости в воде», — объяснил в интервью MailOnline Иэн Кэмпбелл, представитель Британской ассоциации пчеловодов.

Как правило, мед не подделывают целиком, а лишь разбавляют различными сиропами. И порой узнать об этом можно только с помощью анализа в профессиональной лаборатории.

Бессилен, по словам специалистов, и другой вирусный метод из TikTok — поджигание. Считается, что в натуральном продукте меньше влаги, чем в поддельном, поэтому вы сможете без труда сжечь спичку или кусочек бумаги, намазанный медом. Однако проверка огнем так же не имеет никакого смысла — разницы в реакции настоящего и поддельного меда на огонь нет.