Рецепт блинчиков с сыром

Домашние тонкие блинчики с сыром: рецепт аппетитного завтрака
Тонкие блинчики с сыром — это отличное решение для тех, кто любит традиционный сытный завтрак. Этот рецепт поможет вам приготовить тонкие, нежные блинчики, наполненные расплавленным сыром. Готовить их легко, а результат порадует всю семью!
Ингредиенты
- Молоко — 500 мл;
- Куриные яйца — 3 шт;
- Мука пшеничная — 250 г;
- Сахарный песок — 1 ст. л. (по вкусу);
- Соль — щепотка;
- Растительное масло — 2 ст. л. в тесто и несколько капель для жарки;
- Тертый сыр (моцарелла, чеддер или другой по вкусу) — 200 г;
Способ приготовления
В подходящей емкости тщательно взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до получения однородной массы. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать. Затем просейте муку и аккуратно введите ее в тесто, чтобы избежать образования комков.
Добавьте растительное масло и хорошо перемешайте массу до однородности. Поставьте сковородку на плиту, слегка смажьте ее маслом и разогрейте. Налейте немного получившейся смеси, равномерно распределяя ее по поверхности тонким слоем.
Когда блинчик начнет подрумяниться, посыпьте его тертым сыром. Как только сыр начнет плавиться, сверните блинчик пополам или в трубочку. Обжаривайте блинчик еще минуту, пока сыр полностью не расплавится.
Вот еще полезная информация о домашних тонких блинах с сыром:
- Калорийность — 200 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 35 минут.
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