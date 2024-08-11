Рецепт блинчиков с сыром

Тонкие блинчики с сыром — это отличное решение для тех, кто любит традиционный сытный завтрак. Этот рецепт поможет вам приготовить тонкие, нежные блинчики, наполненные расплавленным сыром. Готовить их легко, а результат порадует всю семью!

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Ингредиенты

Молоко — 500 мл;

Куриные яйца — 3 шт;

Мука пшеничная — 250 г;

Сахарный песок — 1 ст. л. (по вкусу);

Соль — щепотка;

Растительное масло — 2 ст. л. в тесто и несколько капель для жарки;

Тертый сыр (моцарелла, чеддер или другой по вкусу) — 200 г;

Способ приготовления

В подходящей емкости тщательно взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до получения однородной массы. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать. Затем просейте муку и аккуратно введите ее в тесто, чтобы избежать образования комков.

Добавьте растительное масло и хорошо перемешайте массу до однородности. Поставьте сковородку на плиту, слегка смажьте ее маслом и разогрейте. Налейте немного получившейся смеси, равномерно распределяя ее по поверхности тонким слоем.

Когда блинчик начнет подрумяниться, посыпьте его тертым сыром. Как только сыр начнет плавиться, сверните блинчик пополам или в трубочку. Обжаривайте блинчик еще минуту, пока сыр полностью не расплавится.

Вот еще полезная информация о домашних тонких блинах с сыром:

Калорийность — 200 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 35 минут.

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