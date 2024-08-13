Суп из стрекоз и другие необычные рецепты обеденных блюд

Кулинария — это не только способ утолить голод, но и средство для расширения горизонтов. "Рамблер" расскажет про необычные обеденные блюда из разных стран.

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Суп из стрекоз

В некоторых странах Юго-Восточной Азии стрекозы считаются деликатесом. Суп из этих насекомых готовят в основном в Камбодже и Вьетнаме. Стрекоз собирают вручную, после чего тщательно очищают и варят в воде с добавлением различных специй и трав. Бульон из стрекоз получается легким и ароматным, а сами насекомые придают ему уникальный вкус и текстуру. Несмотря на свою экзотичность, этот суп считается полезным, так как стрекозы богаты белком и микроэлементами.

Запеченные тарантулы

Еще одно необычное блюдо родом из Камбоджи — это запеченные тарантулы. Эти крупные пауки, несмотря на свой устрашающий вид, являются настоящим деликатесом. Тарантулов сначала маринуют в смеси чеснока, соли и сахара, а затем запекают до хрустящей корочки. Вкус готового блюда напоминает крабовое мясо с легким ореховым оттенком. Для местных жителей это не только источник белка, но и популярное лакомство, особенно среди туристов, желающих попробовать что-то экстраординарное.

Фугу

Фугу, или рыба-собака, является одним из самых опасных деликатесов в мире. Ее печень, кожа и другие органы содержат смертельно ядовитый тетродотоксин, однако правильно приготовленная она безопасна для употребления и считается настоящим шедевром японской кухни. Чтобы получить лицензию на приготовление фугу, повара проходят многолетнее обучение. Вкус рыбы очень деликатный, с легким привкусом моря, а сам процесс дегустации сопровождается острыми ощущениями из-за осознания риска.

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Касу марцу

Касу марцу, что в переводе с сардинского означает «гнилой сыр», является традиционным деликатесом на Сардинии. Он необычен тем, что в процессе созревания в него добавляются живые личинки сырных мух, которые помогают разлагать жиры и придают сыру мягкую, почти текучую текстуру. Личинки внутри сыра остаются живыми до момента употребления, и это делает дегустацию касу марцу не для слабонервных. Однако те, кто отважился его попробовать, отмечают его пикантный, острый вкус и кремовую текстуру.

Балют

Балют — это одно из самых экзотичных и, возможно, шокирующих блюд в мире. Представляет собой утиное яйцо, в котором находится почти сформировавшийся эмбрион. Его варят и едят прямо из скорлупы, приправляя солью, уксусом и иногда острым соусом. Вкус балюта необычайно богат и насыщен, сочетая в себе оттенки яйца и куриного бульона. Несмотря на свою спорную репутацию, балют является популярным уличным блюдом на Филиппинах и во Вьетнаме.

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