Как отличить настоящее оливковое масло от поддельного

Часто недобросовестные производители заменяют настоящее оливковое масло дешёвыми аналогами. В этом случае такое масло может даже навредить здоровью.

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Этикетка. На ней, если оливковое масло настоящее, часто указывают его происхождение (регион, а иногда и хозяйство). Надпись Extra Virgin указывает на то, что масло высшего сорта. В идеале упаковано оно должно быть не более 18−24 месяцев. На этикетке должно быть отмечено, что масло натуральное (слово Natural). Если же там есть слова Mix или Oil Mix, то это смесь с минимальным количеством оливкового масла.

Натуральное масло, которое на подвергалось химической обработке, обозначается virgin, если оно очищалось при помощи физико-химических методов — refined, если было получено из оливкового жмыха с использованием химических растворителей — pomace.

Упаковка. Лучше всего покупать масло в тёмных стеклянных бутылках или металлических канистрах. Откажитесь масла в прозрачной или пластиковой таре.

Цвет и запах. На самом деле даже высококачественные масла могут иметь большое количества оттенков. Что касается запаха, то оливковое масло должно приятно пахнуть фруктами. У него могут быть нотки миндаля, зелёных яблок, зелёных оливок или травы.

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Вкус. Масло Extra Virgin должно иметь лёгкую горчинку и остроту. Если вкус у масла восковой или плоский, это может указывать на низкое качество продукта.

Цена. Если масло стоит дешёво, это может говорить о его плохом качестве.