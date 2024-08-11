Какие продукты помогут пережить стресс

Роспотребнадзор: пшеничные отруби и инжир полезны в период стресса. Заедать стресс — очень плохая идея. Однако далеко не все могут удержаться от набегов на холодильник во время сильного эмоционального напряжения. Хорошая новость в том, что еда может быть полезна при стрессе. Но это не пирожные и не булочки. Вот какие продукты помогут вам пережить непростой период.

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Как поменять рацион при стрессе

Во время стрессовых ситуаций в рацион стоит добавить продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, а также еду, которая помогает выработке «гормонов счастья»: серотонина, дофамина и эндорфина.

Какие продукты помогают при стрессе

Пшеничные отруби. В них много клетчатки, которая снижает маркеры воспаления в структурах головного мозга, связанных с тревогой;

В них много клетчатки, которая снижает маркеры воспаления в структурах головного мозга, связанных с тревогой; Инжир. В нём тоже много клетчатки, а ещё магния, который действует как релаксант для нервной системы и уменьшает беспокойство;

В нём тоже много клетчатки, а ещё магния, который действует как релаксант для нервной системы и уменьшает беспокойство; Жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, тунец, палтус, лосось, сардины, форель и другие). В ней присутствуют жирные кислоты омега-3. Они влияют на противовоспалительные механизмы головного мозга и тем самым снижают уровень беспокойства;

В ней присутствуют жирные кислоты омега-3. Они влияют на противовоспалительные механизмы головного мозга и тем самым снижают уровень беспокойства; Брокколи. В этой капусте есть полезные вещества, которые предотвращают симптомы депрессии — клетчатка, магний, витамин С и фолиевая кислота;

В этой капусте есть полезные вещества, которые предотвращают симптомы депрессии — клетчатка, магний, витамин С и фолиевая кислота; Кефир. Полезные бактерии, которые в нём содержатся, положительно сказываются на функции кишечника, а это позволяет снизить уровень тревожности, сообщило издание «Северпост» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Можно ли сладкое при стрессе

Торты, пирожные, мороженое и т.п. выбраться из стресса вам точно не помогут, а только добавят проблем со здоровьем. Зато тёмный шоколад активизирует выработку «гормонов счастья» и даже вызывает лёгкую эйфорию.

Важно понимать, что еда — не способ борьбы со стрессом. Речь идёт только о том, чтобы поменять рацион и так поддержать организм в непростое время. А от привычки заедать стресс стоит избавляться. Как это сделать — читайте здесь.