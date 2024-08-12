Советский рецепт студенческого супа «Три банки»

В советские времена люди часто были вынуждены готовить блюда из того, что осталось в холодильнике. Этот суп родился на студенческой кухне и получил название «Три банки». Его можно быстро и легко приготовить. При этом блюдо получится сытным и насыщенным.

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Вам понадобится банка томатов в собственном соку, банка белой фасоли в томате, банка тунца в собственном соку, два зубчика чеснока, половина чайной ложки сухой аджики, столько же сухой паприки и соль по вкусу.

Лук нарежьте и обжарьте в кастрюле с толстым дном до золотистого цвета. После этого добавьте к нему пропущенный через пресс чеснок, обжарьте. Всыпьте аджику и паприку.

К овощам выложите банку томатов и потушите. Добавьте фасоль и тунец. Все ингредиенты перемешайте и влейте к ним кипяток. Дождитесь, пока суп закипит. Блюдо готово!

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