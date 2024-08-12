Какие грибы появятся в лесах в ближайшее время

«Вечерняя Москва» узнала у автора уникальных грибных прогнозов Сергея Федотова, чего нам ждать в ближайшее время.

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Любителям тихой охоты пора готовить корзинки.

«Но для начала хочу предупредить: комаров в лесу сейчас относительно немного, но зато уже появились настырные лосиные мухи. И больше всего их в ельниках и борах с присутствием кабанов и лосей».

Теперь о самом главном — о грибах. Они и правда начали «разгоняться». Лисичек пока много, но кое-где они уже сходят. Белые встречаются локально, в идеальных биотопах. Появляются сыроежки, зонтики, дождевики, разные грузди, ежовики, гладыши, летние опята.

К 12–15 августа ждем резкого увеличения грибной биомассы. Оно произойдет потому, что 28 июля — 1 августа случилось довольно серьезное похолодание, сопровождавшееся дождями. Часть осадков шла с северо-запада, они были холодными и спровоцировали ощутимую «встряску» грибницы, резко охладив хорошо прогретую почву. Это температурно-влажностная провокация (ТВП) спровоцирует выход чернушек, рыжиков, колпаков, волнушек, моховиков, польских белых, рядовок, вешенок и так далее.

Станет больше и благородных видов грибов. Но самая приятная весть — вероятность выхода осенних опят где-то процентов 95. Когда? Совсем мелкие грибочки появятся в районе 15 августа, сбор «гвоздиков» — 18 августа, а на максимум качественной биомассы опенок выйдет к 20 августа. Где осадков было мало, с грибами будет хуже. А с 1 сентября грибная волна поднимется еще выше! Ждем белые всех мастей, а также подосиновики, подберезовики, маслята. Юристы же посоветовали перед выходом на промысел изучить местную Красную книгу, чтобы не нарваться на штрафы.

Прямая речь

Татьяна Иваненко, повар: