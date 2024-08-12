Врач рассказал, как получить нежное и вкусное блюдо из кабачков

В августе владельцы огородов собирают урожай кабачков, пропуская некоторые овощи, которые в кратчайшие сроки перерастают и формируют более толстую кожицу. На вкус приятнее овощ небольших размеров, поэтому, если интересно получить наиболее нежное и вкусное блюдо без прожилок, то нужно срезать овощи небольших размеров. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.

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«Вкусовые качества переросших кабачков меняются из-за разрастания внутри плода клетчатки: своего рода питающей сети и стромы, которая держит его форму. Если срезать кабачок маленьким, то стромы этого овоща, та клетчатка, которая создает ему объем и те сосуды, которые этот овощ питают, будут небольшими и не будут портить вкус овоща. По химическому составу молодой и старый кабачок ничем не отличается. Его польза будет зависеть от почвы, на которой он рос. Если почву удобряли химическими удобрениями, овощи только навредят организму. Конечно, нужны навозы, перегнои, компосты — с таких грядок можно безопасно для здоровья есть любые овощные культуры», — объяснил эксперт.

Также хозяйки чаще всего обжаривают кабачки и баклажаны с большим количеством растительного масла, которое эти овощи хорошо впитывают. Таким образом, вместе с небольшим количеством клетчатки люди потребляют колоссального количества жира.

«За счет избытка жира блюдо начинает влиять на многие органы. Пища становится калорийной и трудно усваиваемой», — предупредил он.

Более полезным вариантом приготовления овощей является тушение.