Артисты поделились любимыми рецептами летних напитков

Август — месяц свежих ягод, зелени, овощей и фруктов. Самое время хорошенько запастись витаминами впрок. Звезды поделились с «Вечерней Москвой» своими любимыми летними рецептами.

© Вечерняя Москва

Актриса Агата Муцениеце: нет жажде

«Пряный и ароматный компот из базилика прекрасно утоляет жажду в жару. Готовится очень просто и быстро! — рассказывает "ВМ" актриса. — Для трех литров компота понадобится большой пучок листьев базилика — так, чтобы они заняли примерно 1/4 банки, 1 стакан сахара, 1 долька лимона и 1 чайная ложка лимонной кислоты.»

Промываем базилик в холодной воде. Банки и крышки предварительно стерилизуем. Кладем на дно банки базилик, засыпаем сахаром, добавляем лимонную кислоту и лимон. Заливаем кипятком до плечиков банки и закрываем крышкой. Переворачиваем банку несколько раз до растворения сахара и ставим вверх дном «под шубу».

Певица Ханна: салат из клубники

«Нам понадобятся 65 г очищенных грецких (или кедровых) орехов, руккола — 280 г, клубника — 300 г, сыр пармезан 60 г, бальзамический соус 2 ст. ложки, оливковое масло — 1 ст. ложка, соль и перец по вкусу. Поджарьте орехи на хорошо разогретой сковороде на среднем огне 3–5 минут до золотистого цвета. Охладите. На тарелки выложите рукколу, нарезанную клубнику, нарезанный стружкой пармезан. Посолите, поперчите и перемешайте. Сверху сбрызните оливковым маслом и бальзамическим соусом. Посыпьте слегка измельченными орехами. Салат готов!»

Музыкант Алексей Горбашов: банановое мороженое

«Любимый летний десерт. Делается элементарно! Нужно три банана, 60 мл молока и щепотка ванилина. Режем бананы кружочками, кладем в морозилку на несколько часов. Взбиваем блендером замороженные фрукты, молоко и ванилин до однородной массы. Выкладываем ее в форму, накрываем пленкой и в морозилку на 1–2 часа.»

Певица Екатерина Болдышева: творожок из гречки

«Летом мы постоянно на гастролях, — рассказывает "Вечерней Москве" солистка группы "Мираж". — Но это не повод совсем не видеться со своими родными и друзьями. Поэтому, когда я нахожусь в городе, обязательно приглашаю подруг или родственников в гости и готовлю для них полезный десерт — творожок из гречки. Но не обычной, а зеленой! Итак, рецепт очень простой. Промываю зеленую гречку и замачиваю ее на ночь. Затем утром промываю еще раз. Засыпаю пару стаканов гречки в чашу блендера и добавляю стакан воды. Немного взбиваю, кладу туда же два спелых банана и стакан любых ягод. И все это вновь взбиваю до однородной массы. Для сладости можно добавить еще и мед.»

Актриса Ирина Старшенбаум: смузи

«Этот коктейль наполнит вас энергией на весь день! Бананы (2–3 штуки) очистить, нарезать кружочками и поместить на 20–30 минут в морозильную камеру. Затем охлажденные фрукты смешать с молоком (1 л), йогуртом (500 мл), щепоткой корицы и мускатным орехом до образования однородной массы. Разлить по стаканам, по желанию можно украсить свежей мятой или кусочками банана.»

Прямая речь

Павел Баранов, диетолог-эндокринолог:

«Конечно, пока есть возможность летом надо есть свежие фрукты, ягоды и овощи. Вообще человек должен питаться сбалансированно каждый день, независимо от сезона. Витамины и минеральные вещества нужны нам всегда, и мы не можем запастись всем необходимым на год вперед, даже если очень хочется сделать это летом. Так что в идеале овощи и фрукты должны присутствовать в рационе 365 дней в году, а не только в сезон.»

Десерт «5 минут» от Юлии Проскуряковой

Певица и актриса Юлия Проскурякова рассказала «ВМ», как приготовить угощение из простых ингредиентов: