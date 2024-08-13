На каком масле полезнее жарить яичницу

Приверженцам диетического питания следует готовить яичницу на растительном масле, а не на сливочном, пишет портал «Хибины». Отмечается, что в сливочном масле содержится много насыщенных жиров и их избыток может привести к тому, что уровень холестерина в крови серьезно повысится. Кроме того, оно быстро перегревается.

Продукт быстро перегревается, выделяется дым. В итоге в яичницу попадают опасные соединения. В этом плане растительное масло является гораздо более безопасным продуктом, — отмечают эксперты.

Специалисты не отрицают, что явным преимуществом сливочного масла является значительное улучшение вкусовых качеств яичницы. Однако если целью является получение максимально безопасного для здоровья блюда, то лучше выбрать растительное масло.

Ранее стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова рассказала, что молочные продукты и сыры полезны для зубов из-за содержания кальция. Однако, по ее словам, самый полезный продукт для зубов — это вода.

До этого заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал, что сметана может улучшить работу мозга и память. По его словам, также этот продукт улучшает настроение.