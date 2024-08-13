Rак отличить съедобные лисички от ложных

Съедобные лисички от ложных отличаются желтым окрасом, приятным грибным запахом и волнистой шляпкой, рассказала NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. Она отметила, что ложные лисички растут поодиночке и имеют гнилой запах. По ее словам, употребление таких грибов чревато отравлением.

Лисички съедобные и лисички ложные растут примерно в одинаковых условиях, в одних и тех же местах. Отличить их легко. Съедобные растут группами, имеют желтую окраску, приятный грибной запах, толстую ножку, волнистую шляпку, их мякоть при надавливании становится красной. Ложные растут поодиночке, — заявила Алексеева.

Эксперт напомнила, что ложные лисички оранжевого цвета, ближе к красному, имеют тонкую ножку, шляпку с ровными краями, а их мякоть при надавливании не меняет цвета. Биолог подчеркнула, что подобные грибы не выделяют хинноманозу, поэтому бывают червивыми.

Токсины ложных лисичек не смертельны, но в случае отравления необходимо вызвать врача для оказания медицинской помощи. Лисички съедобные содержат в составе вещество хинноманоза, которое убивает червей, поэтому они редко бывают червивыми, — подытожила Алексеева.

Ранее повар Юлия Архипова посоветовала ни в коем случае не готовить супы из желчных грибов, свежесобранных розовых волнушек, валуев и многолетних трутовиков. По ее словам, нельзя добавлять в суп пластинчатые грибы и с млечным соком, такие как лисички, рыжики и сыроежки.