Как правильно приготовить креветки?

Издание Pravda.Ru поделилось рецептом вареных креветок, которые никого не оставят равнодушным. Приготовить их просто, но для того, чтобы они получились ароматными и не разварились, нужно учитывать несколько нюансов. Первый – не бросать их в воду в виде ледяного слипшегося куска.

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Чтобы креветки сварились равномерно, для начала их необходимо на 15-20 минут положить в холодную воду, чтобы разморозить. Параллельно следует промыть укроп и петрушку и положить в воду вместе с солью (15 г), дольками лимона, кусочком свежего имбиря, лавровым листом (2 шт), смесью перцев (15 г) и гвоздикой (2 зубчика). Далее – подождать, пока вода закипит.

В кипящую воду положите разморозившиеся креветки. Маленькие нужно варить 2 минуты с момента закипания, средние — 3 минуты, крупные — до 5 минут. После этого их следует переложить в глубокую посуду с ледяной водой, тем самым приостановив термический процесс.