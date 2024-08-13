Чем опасна привычка мыть мясо

Привычка мыть мясо перед приготовлением угрожает распространением на кухне кишечной палочки, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. В беседе с NEWS.ru врач отметила, что в блюдах, приготовленных из помытого мяса, больше бактерий.

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Для начала выяснилось, что мыть мясо перед приготовлением не стоит, потому что это способствует микробному обсеменению кухонной поверхности. Опыт показывает, что в блюдах, приготовленных из помытого мяса, больше бактерий. Так что лучше воздержаться от этой сомнительной гигиенической процедуры, — посоветовала специалист.

Она уточнила, что сырое мясо является источником болезнетворных бактерий. Так, по ее словам, говядина содержит кишечную палочку, а птица — сальмонеллу и кампилобактерии. Кроме того, как предупредила врач, в мясе могут скрываться стафилококки и листерии.

А вот руки мыть нужно, да еще и с мылом в течение 20 секунд до и после работы с мясом. Исследования показали, что большинство людей моют руки недостаточно хорошо и бактерии остаются на руках, а затем и на полотенце. Рекомендуется использовать для мяса отдельные доску и нож, — заключила Сухорукова.

Врач Иван Коновалов ранее рассказал, что готовая еда, которую можно заказать доставкой на дом или купить в магазине, может быть опасна. По его словам, покупателю неизвестно, как хранились и обрабатывались продукты. Он подчеркнул, что производители могут приобретать не самые лучшие продукты, желая как можно больше сэкономить.