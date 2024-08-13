Диетолог Шкитин: организму навредят овощи, выросшие на химудобрениях. Специалисты часто говорят о пользе фруктов и овощей, однако есть условия, при которых вся эта польза может помножиться на ноль. Диетолог рассказал, когда кабачки могут навредить, даже если они выращены на своей грядке и собственноручно собраны. Всё зависит от удобрения и способа приготовления.

Вред кабачков для организма

По словам доцента кафедры диетологии Росбиотеха Сергея Шкитина, в августе начинается сезон кабачков, которые лучше собирать молодыми — так овощ будет нежным, без прожилок и огромных семечек. Польза же от молодого и переросшего кабачка одинаковая, сообщила «Газета.Ru».

Однако овощ может навредить в двух случаях:

Если землю на участке удобряли химикатами (лучше использовать перегной, компост и навоз). Если кабачок жарят на масле (лучше тушить его вместе с другими овощами или запекать с фаршем, чтобы получить и белок, и клетчатку).

Как можно отравиться кабачком

Ранее нутрициолог Конина рассказывала, когда кабачок может привести к отравлению и как распознать опасный овощ. Узнать об этом можно здесь.