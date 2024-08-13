Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору арбузов

Эксперты Роскачества в разгар сезона заявили, что при выборе арбузов использование нитратомера практически бесполезно: чтобы прибор давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде. В Telegram-канале ведомства сообщается, что нужно постучать по арбузу — звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук означает, что плод перезрел, а слишком звонкий — не дозрел.

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Также необходимо выбирать арбуз среднего размера и найти на нем земляное пятно, оно должно быть ярко-желтого цвета. Кроме того, советуют не покупать продукт с трещинами и повреждениями. Эксперты Роскачества пояснили, что необязательно смотреть на хвостик арбуза, если он высох, то это не значит, что плод будет вкусным.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, что от арбузов лучше отказаться людям, страдающим от гепатита и цирроза. По ее словам, также осторожнее с этим продуктом нужно быть людям с сахарным диабетом и ожирением. Врач отметила, что арбуз содержит глюкозу, из-за которой могут случиться резкое повышение уровня сахара в крови и скачки энергии.

До этого врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что лучше всего покупать арбузы там, где они проходят санитарный контроль. Так, по ее словам, арбуз можно приобрести на ярмарке или в магазине. Врач отметила, что при выборе плода важно помнить, что у хорошего арбуза не должно быть разломов и трещин.