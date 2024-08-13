Из кабачков можно приготовить не только зимние заготовки и овощное рагу, но и вкусные салаты и закуски. Предлагаем рецепт маринованных кабачков по-корейски быстрого приготовления.

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Ингредиенты:

молочный кабачок — 0,5 кг;

свежевыжатый сок лимона — 1 ст. л.;

свежий чеснок — 3 дольки;

растительное масло — 3 ст. л.;

свежий укроп — 1 веточка;

зерна кориандра — 3 г;

черный перец-горошек — 5 шт.;

белый кунжут — 1 ст. л.;

сахар, соль — по 1 ч. л. без горки.

Веточки укропа отделить от стебля и мелко покрошить ножом вместе с дольками чеснока, смешать с растительным маслом, добавить сок лимона. Зерна кориандра и перец истолочь пестиком и всыпать в смесь. Добавить сахар и соль, смешать и оставить в тепле на полчаса.

У кабачков отрезать хвостик и нашинковать прямо с кожурой и сердцевиной на терке для корейских салатов. Залить соломку маринадом, перемешать, накрыть крышкой и убрать в прохладное место на полчаса. Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления подают в неглубоких пиалах, посыпав кунжутом.