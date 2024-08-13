Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления
Из кабачков можно приготовить не только зимние заготовки и овощное рагу, но и вкусные салаты и закуски. Предлагаем рецепт маринованных кабачков по-корейски быстрого приготовления.
Ингредиенты:
- молочный кабачок — 0,5 кг;
- свежевыжатый сок лимона — 1 ст. л.;
- свежий чеснок — 3 дольки;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- свежий укроп — 1 веточка;
- зерна кориандра — 3 г;
- черный перец-горошек — 5 шт.;
- белый кунжут — 1 ст. л.;
- сахар, соль — по 1 ч. л. без горки.
Веточки укропа отделить от стебля и мелко покрошить ножом вместе с дольками чеснока, смешать с растительным маслом, добавить сок лимона. Зерна кориандра и перец истолочь пестиком и всыпать в смесь. Добавить сахар и соль, смешать и оставить в тепле на полчаса.
У кабачков отрезать хвостик и нашинковать прямо с кожурой и сердцевиной на терке для корейских салатов. Залить соломку маринадом, перемешать, накрыть крышкой и убрать в прохладное место на полчаса. Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления подают в неглубоких пиалах, посыпав кунжутом.
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