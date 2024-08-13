Томатный сок в домашних условиях: рецепт со сладким перцем

Домашний томатный сок — это очень полезный напиток. Можно приготовить его летом, когда помидоры стоят недорого. Попробуйте добавить в напиток сладкий перец. Этот рецепт поможет вам приготовить насыщенный и ароматный томатный сок, который станет отличной основой для коктейлей или самостоятельным напитком.

Необходимые ингредиенты

Томаты (выбирайте спелые и сочные, например розовые) — 3 кг

Сладкий перец (красный или желтый) — 2 шт.

Соль — 1 ст. л. (по вкусу)

Сахарный песок — 1–2 ч. л. (по желанию)

Лавровый лист — 1 шт. (по желанию)

Перец черный молотый — щепотка (по желанию)

Способ приготовления

Томаты как следует промойте, уберите из них плодоножки (белая часть внутри) и нарежьте на куски произвольной формы. Болгарский перец тоже оставьте без семян и перемычек, нарежьте на части произвольной формы.

Отправьте томаты и перец в соковыжималку или мясорубку. Полученную массу пропустите через марлю и сито, чтобы убрать оставшуюся кожуру и семена. Затем залейте массу в кастрюлю подходящей емкости, посолите по вкусу, добавьте сахар, лаврушку и черный перец.

Поставьте на плиту, варите сначала на огне средней мощности, потом — малой. У вас уйдет на это минут 20. Иногда мешайте сок.

Горячий напиток перелейте по предварительно стерилизованным бутылкам, банкам или другим емкостям. Пусть сок остынет. После этого его можно будет убрать в погреб или холодильник.

Вот еще интересная информация о домашнем томатном соке со сладким перцем:

калорийность — 20 ккал на 100 мл;

время приготовления — около 1 часа.

Этот томатный сок можно пить в чистом виде или использовать как основу для различных соусов и коктейлей. Наслаждайтесь ярким вкусом лета в каждом глотке