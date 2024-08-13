Томатный сок в домашних условиях: рецепт со сладким перцем
Домашний томатный сок — это очень полезный напиток. Можно приготовить его летом, когда помидоры стоят недорого. Попробуйте добавить в напиток сладкий перец. Этот рецепт поможет вам приготовить насыщенный и ароматный томатный сок, который станет отличной основой для коктейлей или самостоятельным напитком.
Необходимые ингредиенты
- Томаты (выбирайте спелые и сочные, например розовые) — 3 кг
- Сладкий перец (красный или желтый) — 2 шт.
- Соль — 1 ст. л. (по вкусу)
- Сахарный песок — 1–2 ч. л. (по желанию)
- Лавровый лист — 1 шт. (по желанию)
- Перец черный молотый — щепотка (по желанию)
Способ приготовления
Томаты как следует промойте, уберите из них плодоножки (белая часть внутри) и нарежьте на куски произвольной формы. Болгарский перец тоже оставьте без семян и перемычек, нарежьте на части произвольной формы.
Отправьте томаты и перец в соковыжималку или мясорубку. Полученную массу пропустите через марлю и сито, чтобы убрать оставшуюся кожуру и семена. Затем залейте массу в кастрюлю подходящей емкости, посолите по вкусу, добавьте сахар, лаврушку и черный перец.
Поставьте на плиту, варите сначала на огне средней мощности, потом — малой. У вас уйдет на это минут 20. Иногда мешайте сок.
Горячий напиток перелейте по предварительно стерилизованным бутылкам, банкам или другим емкостям. Пусть сок остынет. После этого его можно будет убрать в погреб или холодильник.
Вот еще интересная информация о домашнем томатном соке со сладким перцем:
- калорийность — 20 ккал на 100 мл;
- время приготовления — около 1 часа.
Этот томатный сок можно пить в чистом виде или использовать как основу для различных соусов и коктейлей. Наслаждайтесь ярким вкусом лета в каждом глотке