Чем полезны малосольные огурцы

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что традиционные для русской кухни малосольные огурцы полезны для здоровья.

Это блюдо подходит для тех, кто следит за весом: на 100 г продукта приходится всего около 16 ккал, поделилась она в беседе с Life.ru.

При этом в малосольных огурцах содержится клетчатка, витамины группы B, витамин K, калий, натрий, магний, хлор, медь и цинк. Такой состав способствует нормализации пищеварения, отметила Кашух.

Дневное потребление она посоветовала ограничивать тремя огурцами во избежание отёков и нагрузки на сердце из-за содержания соли.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.