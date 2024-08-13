Что такое «мясной клей» и почем он опасен, рассказал диетолог

В первой половине 2024 года в России было зафиксировано 28 случаев использования трансглютаминазы, известной как «мясной клей», в пищевых продуктах. Чем опасна такая добавка, рассказала диетолог Полина Журавлева.

© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что употребление трансглютаминазы может негативно повлиять на пищеварение, иммунитет и даже спровоцировать развитие серьезных заболеваний, таких как целиакия, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

— Этот монстрофермент, я иначе его не называю, может менять структуру белков. Это вред, страшный вред, — пояснила эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Диетолог уточнила, что часто эту добавку можно встретить в хлебе, молочных продуктах и колбасных изделиях и даже сладостях. Такая добавка дает возможность экономить сырье.

Эксперт добавила, что этот фермент ослабляет защитный механизм ЖКТ, способствует наибольшей его «проницаемости», создает идеальные условия для роста вредных микроорганизмов.

До этого специалисты в сфере здорового питания установили, что продукты из переработанного мяса приводят к проблемам с памятью.