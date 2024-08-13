Диетолог рассказал, чем опасна ежевика

В составе ежевики есть ряд веществ, которые делают эту ягоду полезной для здоровья. Однако при наличии некоторых заболеваний ее нужно употреблять с осторожностью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, ежевика крайне полезна и при хорошем самочувствии, и при недомогании.

— Ежевика полезна для здоровья, так как содержит флавоноиды, оказывающие противовоспалительное действие. Ежевика также оказывает обезболивающее и жаропонижающее действие. Как и малина, ежевика полезна при простуде. Лучше иметь дома ягоды в замороженном виде, чтобы их можно было съесть во время болезни, — порекомендовал собеседник «ВМ».

Питательность ежевики — около 40 килокалорий на 100 граммов, сообщил врач. Такие показатели приблизительно на 20–30 процентов ниже, чем у яблок, и на те же 20–30 процентов выше, чем у овощей (например, у тыквы). Рекомендуемое количество ягод в день для взрослого человека — 50–100 граммов.

В некоторых случаях ежевика может быть опасной для здоровья, предупредил диетолог.

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— Вредна ежевика при поверхностном гастрите и язвенной болезни, особенно в период обострений, так как в этих случаях она может вызвать боли, — объяснил Гинзбург.

По словам врача, плоды шелковицы крайне похожи на ежевику внешне и не имеют никакой разницы с ней с точки зрения диетологии. Отличия могут быть только в проценте содержания веществ в ягоде, однако они тоже не очень значительны, заключил диетолог.