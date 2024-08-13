Три способа избавиться от антибиотиков в покупной курице

Врач-диетолог Лидия Голубенко назвала три способа, чтобы убрать антибиотики из покупной курицы и получить только пользу от этого продукта. В беседе с издание «Хибины» эксперт рассказала, что во-первых, следует удалить кожу — то часть курицы, которая содержит большое количество антибиотиков и стимуляторов роста.

Во-вторых, перед запеканием разделанное мясо следует выдержать в воде с лимонным соком или солью в течение 2-3 часов. Эти ингредиенты вытянут всю «химию» из мяса, сохраняя при этом его пользу. По словам врача, важно при этом промыть мясо перед готовкой.

Голубенко рассказала, что третий способ подходит для тех, кто готовит суп или борщ из курицы. После закипания первых двух бульонов нужно слить и промыть мясо под холодной водой.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова заявила, что разгрузочные дни помогут сбросить до пяти килограммов за несколько дней. По ее словам, необходимо создать дефицит калорий и употреблять в пищу вареную курицу и овощи.

До этого врач-диетолог Анастасия Ефимова заявила, что можно есть шоколад и не толстеть, он должен быть темным и с высоким процентом какао. По ее словам, это лакомство может быть даже полезным.