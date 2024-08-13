Творог – один из самых популярных молочных продуктов, богатый белком и кальцием. Однако не всегда можно быть уверенным в его качестве и натуральности. Существует простой домашний способ проверить, действительно ли ваш творог натуральный или в нем содержатся нежелательные добавки.

Для проведения теста вам понадобится небольшое количество творога и йод. Возьмите небольшую порцию творога и положите в тарелку. После чего капните на творог несколько капель йода.

Если йод, попав на творог, становится темнее и приобретает синеватый оттенок, это сигнал о том, что в продукте содержится много крахмала и, возможно, заменителей молочного жира.

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Если после добавления цвет йода не изменился, то перед вами натуральный творог.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.