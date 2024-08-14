Советский рецепт салата оливье

Готовим классический салат оливье по советскому рецепту
Классический советский салат оливье — проверенное временем праздничное угощение. Делимся простым рецептом сытной закуски.
Ингредиенты
- Колбаса «Докторская» — 250 г;
- Картошка — 3 шт;
- Морковь — 1 шт;
- Соленые огурцы — 2 шт;
- Яйца куриные — 3–4 шт;
- Консервированный горошек — 100 г;
- Лук зеленый — 1 пучок;
- Майонез — 150 г или по вкусу;
- Соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Морковь, картошку и яйца отварите. Когда ингредиенты остынут, нарубите их маленькими кубиками.
Колбасу и огурцы нарежьте кубиками такого же размера.
Соедините измельченные ингредиенты в глубокой миске или кастрюле. Следом добавьте горошек. Посыпьте нашинкованным луком.
Добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте.
При желании добавьте в заправку 2–3 ст. л. сметаны. Это придаст блюду нежный молочный привкус.
Классический советский салат оливье можно подавать к столу!
- Калорийность — 187 ккал на 100 г;
- Время приготовления — 45 минут.
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