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Готовим классический салат оливье по советскому рецепту

Классический советский салат оливье — проверенное временем праздничное угощение. Делимся простым рецептом сытной закуски.

Советский рецепт салата оливье
© unsplash

Ингредиенты

  • Колбаса «Докторская» — 250 г;
  • Картошка — 3 шт;
  • Морковь — 1 шт;
  • Соленые огурцы — 2 шт;
  • Яйца куриные — 3–4 шт;
  • Консервированный горошек — 100 г;
  • Лук зеленый — 1 пучок;
  • Майонез — 150 г или по вкусу;
  • Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь, картошку и яйца отварите. Когда ингредиенты остынут, нарубите их маленькими кубиками.

Колбасу и огурцы нарежьте кубиками такого же размера.

Соедините измельченные ингредиенты в глубокой миске или кастрюле. Следом добавьте горошек. Посыпьте нашинкованным луком.

Добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте.

При желании добавьте в заправку 2–3 ст. л. сметаны. Это придаст блюду нежный молочный привкус.

Классический советский салат оливье можно подавать к столу!

  • Калорийность — 187 ккал на 100 г;
  • Время приготовления — 45 минут.

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