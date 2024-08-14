Советский рецепт салата оливье

Классический советский салат оливье — проверенное временем праздничное угощение. Делимся простым рецептом сытной закуски.

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Ингредиенты

Колбаса «Докторская» — 250 г;

Картошка — 3 шт;

Морковь — 1 шт;

Соленые огурцы — 2 шт;

Яйца куриные — 3–4 шт;

Консервированный горошек — 100 г;

Лук зеленый — 1 пучок;

Майонез — 150 г или по вкусу;

Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь, картошку и яйца отварите. Когда ингредиенты остынут, нарубите их маленькими кубиками.

Колбасу и огурцы нарежьте кубиками такого же размера.

Соедините измельченные ингредиенты в глубокой миске или кастрюле. Следом добавьте горошек. Посыпьте нашинкованным луком.

Добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте.

При желании добавьте в заправку 2–3 ст. л. сметаны. Это придаст блюду нежный молочный привкус.

Классический советский салат оливье можно подавать к столу!

Калорийность — 187 ккал на 100 г;

Время приготовления — 45 минут.

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