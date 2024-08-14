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В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при покупке молока

Молоко богато важными для организма питательными веществами, но в некоторых случаях оно может представлять опасность для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, на что обращать внимание при выборе этого продукта.

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при покупке молока
© Чемпионат.com

Молоко содержит витамин В12, который необходим для нормального кроветворения, жирового обмена и усвоения аминокислот. Оно является источником важного для костей и зубов кальция, а также конъюгированной линолевой кислоты, укрепляющей иммунитет.

При покупке и употреблении молочной продукции эксперты рекомендует обратить внимание на следующие параметры:

  • Место продажи;
  • Срок годности;
  • Состав;
  • Целостность упаковки;
  • Консистенция;
  • Изготовитель;
  • Вкус и запах.
Еда
Роспотребнадзор