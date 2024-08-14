В Госдуме рассказали, какие ягоды нужно успеть в августе

Август является сезоном для нескольких видов ягод, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. По его словам, к ним относятся ежевика, смородина и голубика.

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"Ежевика — один из главных деликатесов сезона. Сочетает насыщенный вкус и множество полезных свойств. Богата витаминами и антиоксидантами. Август — это время, когда малина достигает пика своего плодоношения. Черная и красная смородина также сохраняют свою актуальность в августе. Эти маленькие, но насыщенные ягодки наполнены витаминами C и K", — заметил он.

Голубика — настоящая витаминная бомба, особенно полезная для зрения и иммунитета, добавил собеседник издания. Она плодоносит до конца августа. Кроме того, конец августа символизирует начало сезона винограда — он помогает укрепить сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию флавоноидов и антиоксидантов.

"Для тех, кто предпочитает более терпкие вкусы, в августе спеет черноплодная рябина. Эти ягоды богаты антоцианами и полифенолами. Сезонные ягоды не просто вкусны, но и призваны сохранить наше здоровье и хорошее настроение до конца года", — заключил Чаплин.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила, что от арбузов лучше отказаться людям, страдающим от гепатита и цирроза. Также осторожнее с этим продуктом нужно быть людям с сахарным диабетом и ожирением. Врач пояснила, что арбуз содержит глюкозу, из-за которой могут случиться резкое повышение уровня сахара в крови и скачки энергии.