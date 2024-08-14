Как выбрать правильный мед: семь советов от пчеловода

Магомед Идрисов живет в горном селе Гигатли Цумадинского района Дагестана — это 160 километров от Махачкалы и 1763 метров над уровнем моря. Там, вдали от городской пыли и машин, он держит пасеку, продолжая дело отца. У Магомеда 50 ульев, с каждого можно собрать 20−30 килограммов меда за сезон. В горах мед качают один раз в год — с 10 по 15 августа. Стоимость 3-литровой банки — от 6000 рублей.

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Горный мед считается полезнее равнинного, так как пчелы собирают нектар и пыльцу с альпийского разнотравья вдали от промышленных предприятий и полей, которые обрабатываются химикатами.

— В горах люди редко болеют, потому что едят натуральный мед, — уверен Магомед. — Сам я начинаю утро со стакана воды комнатной температуры, куда добавляю ложку меда. Это дает мне заряд бодрости и здоровье.

А вот в чай мед в семье Идрисовых никто не кладет: в кипятке он теряет свои полезные свойства.

На вкус и цвет

Выбирая мед, нужно подключать все органы чувств, а еще вооружиться весами, говорит Магомед.

Обращайте внимание на цвет. Он должен быть естественным для меда — от светло-желтого до темно-коричневого. Если он белый, то либо это акациевый мед, либо пчел кормили сахарным сиропом. Если темно-коричневый — гречишный мед или же перетопленный прошлогодний мед. Поэтому надо проверять дальше.

Пробуйте на вкус. Настоящий мед имеет не только приятный сладкий и немного терпкий вкус, но и легкую горечь в послевкусии. После хорошего продукта должно быть першение в горле.

Обязательно нюхайте мед. Настоящий продукт должен иметь приятный цветочный или травяной аромат. Он не должен пахнуть резко, иметь запах ванили или карамели.

Смотрите на текучесть меда. Наберите в ложку мед из банки и дайте ему стечь до конца. Он должен тянуться как нитка, а не рваться. Кроме того, он должен образовывать внизу горочку, а не растекаться, как вода или сироп. Если ложку поворачивать вокруг своей оси, медовая нитка будет наматываться, а не стекать.

Оцените консистенцию жидкости. У настоящего меда она однородная, на дне не должно быть никакого осадка. Мед может быть жидкий, если он свежий. Если он давно стоит или хранился в холодильнике, то он начинает кристаллизоваться. «Засахарившийся» мед не теряет своих полезных свойств. Он может долго храниться в темном месте при комнатной температуре.

Обращайте внимание на вес продукта. Литр зрелого меда должен весить примерно 1500 граммов. То есть 3-литровый баллон — это не 3 килограмма, а 4,5, не меньше.

Берите мед у проверенных продавцов и в сезон (середина июля — август), чтобы не попасть на прошлогодний.

Народные хитрости

Кроме того, есть несколько способов проверить продукт на подлинность и качество с помощью разных подручных средств.

Возьмите обычную белую бумажную салфетку, капните на нее мед. Если вокруг этой капли образовалось мокрое пятно, это говорит о влажности меда — и это плохо. Качественный мед не должен содержать влаги. Салфетка вокруг капли должна оставаться сухой;

Насыпьте немного сухого марганца на указательный палец и капните на него мед. Затем разотрите между указательным и большим пальцами. Марганец не должен раствориться, он должен сохранить свои крупинки. Если этого не произошло, то это тоже говорит о наличии лишней влаги в продукте;

Каплю меда можно растереть между пальцами. Натуральный полностью впитается в кожу, подделка образует комочек и будет перекатываться;

Если сомневаетесь в качестве меда, то попросите у пасечника мед в сотах. Подделать их практически невозможно.

Правда о сахаре

Считается, что мед не портится вообще никогда.

— Через три года в нем может появиться горечь, но польза его от этого не теряется. А вообще, мне сложно говорить о сроке хранения: проверить не получается. У меня дома мед до следующего сбора никогда не остается. Он у нас улетает, — говорит Магомед.

А вот на вопрос о сахаре он дал неожиданный ответ.