Врач предупредил о предельном сроке хранения мяса в холодильнике

Сырое мясо хранится в холодильнике от одного до пяти дней в зависимости от его вида, сообщила гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова для NEWS.ru. В то же время заморозка продукта заметно увеличит срок хранения — вплоть до девяти месяцев, уточнила она.

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"Мясо в холодильнике хранится строго определенный срок. Охлажденная говядина — 3–5 дней, фарш, субпродукты и птица — 1–2 дня. Если заморозить мясо, то срок хранения, конечно, увеличивается, но важно помнить, что мясной фарш можно хранить в морозилке три месяца, свинину — два, а вот говядину — девять", — рассказала она.

Рекомендуется использовать для мяса отдельные доску и нож. Хранить его нужно отдельно от других продуктов, чтобы они не соприкасались, обратила внимание Сухорукова. Риск загрязнения ниже, когда мясо лежит на нижней полке холодильника, констатировала она.

Врач Иван Коновалов ранее объяснил, что готовая еда, которую можно заказать с доставкой на дом или купить в магазине, может быть опасна. По его словам, покупателю неизвестно, как хранились и обрабатывались продукты. Производители могут приобретать не самые лучшие ингредиенты, желая как можно больше сэкономить, резюмировал специалист.